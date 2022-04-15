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2 часа назад

СК изучит данные из интервью Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией

ТАССиещё 1

Следственный комитет РФ проверит слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией и в случае их подтверждения возбудит уголовное дело. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе СК.

СКР заинтересовался словами Зеленского о войне с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить данные, озвученные в интервью В. Зеленского, опубликованном в одном из западных СМИ, о подготовке Украины к войне с Россией. Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовно наказуемого деяния", - говорится в сообщении. В СК отметили, что при подтверждении этих сведений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны.

В интервью Зеленский рассказал о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.

Происшествия,Владимир Зеленский,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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