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20 минут назад

Стало известно о расстрелянных бойцами ВСУ людях в больнице Мариуполя

Lenta.ruиещё 2

Украинские силовики убили большое количество человек в больнице Мариуполя. Об этом «Известиям» рассказала немецкая журналистка Алина Липп.

«Здесь ужас, реально очень много трупов, тем более со связанными руками. Есть подозрение, что это мирные жители, которых бойцы ВСУ задерживали и расстреливали», — заявила она.

Репортер добавила, что не может представить такие зверства от русских военнослужащих, поскольку те только помогают, в том числе распространяя гуманитарную помощь.

СКР проверит данные американского журналиста о совершенных «Азовом» убийствах

15 апреля официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила «Ленте.ру», что российские следователи изучат данные американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении большого количества убитых мирных жителей Мариуполя после отхода из города украинского батальона «Азов».

По ее словам, данные будут сопоставлены со сведениями, которые уже зафиксированы в материалах уголовного дела о преступлениях, совершенных украинскими правоохранителями против гражданского населения Донбасса. Каждому факту гибели мирных жителей в ведомстве дадут уголовно-правовую оценку.

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