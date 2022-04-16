Стало известно о расстрелянных бойцами ВСУ людях в больнице Мариуполя

Украинские силовики убили большое количество человек в больнице Мариуполя. Об этом «Известиям» рассказала немецкая журналистка Алина Липп.

«Здесь ужас, реально очень много трупов, тем более со связанными руками. Есть подозрение, что это мирные жители, которых бойцы ВСУ задерживали и расстреливали», — заявила она.

Репортер добавила, что не может представить такие зверства от русских военнослужащих, поскольку те только помогают, в том числе распространяя гуманитарную помощь.

15 апреля официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила «Ленте.ру», что российские следователи изучат данные американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении большого количества убитых мирных жителей Мариуполя после отхода из города украинского батальона «Азов».