Google и Wikimedia грозит до 12 млн рублей штрафа

Мировой суд Москвы зарегистрировал административные дела в отношении компаний Google и Wikimedia Foundation Inc., которая управляет инфраструктурой, на которой работает «Википедия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

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«В суд поступили два административных протокола в отношении Wikimedia Foundation Inc., а также два административных протокола в отношении Google», — рассказали в суде.

Компании обвиняют в отказе удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине и призывы к экстремизму, им грозит до 12 млн рублей штрафа.

Накануне Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении американской компании Google за неудаление противоправной информации, признанной запрещенной Генеральной прокуратурой России и судебными решениями. Соответствующая информация была выявлена на просторах видеохостинга YouTube.

Также ведомство требовало исключить из сервисов Google угрозы в адрес россиян. Так, сервис Google.Translate при вводе для перевода словосочетания «dear Russians» (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы «dead Russians» (мертвые россияне).