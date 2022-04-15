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26 минут назад

Google и Wikimedia грозит до 12 млн рублей штрафа

Газета.Ru

Мировой суд Москвы зарегистрировал административные дела в отношении компаний Google и Wikimedia Foundation Inc., которая управляет инфраструктурой, на которой работает «Википедия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Google и Wikimedia грозит до 12 млн рублей штрафа
Фото: DepositphotosDepositphotos

«В суд поступили два административных протокола в отношении Wikimedia Foundation Inc., а также два административных протокола в отношении Google», — рассказали в суде.

Компании обвиняют в отказе удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине и призывы к экстремизму, им грозит до 12 млн рублей штрафа.

Накануне Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении американской компании Google за неудаление противоправной информации, признанной запрещенной Генеральной прокуратурой России и судебными решениями. Соответствующая информация была выявлена на просторах видеохостинга YouTube.

Также ведомство требовало исключить из сервисов Google угрозы в адрес россиян. Так, сервис Google.Translate при вводе для перевода словосочетания «dear Russians» (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы «dead Russians» (мертвые россияне).

В Роскомнадзоре подчеркивали, что компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube с начала украинского кризиса ведут антироссийскую политику, блокируя российские ресурсы. Ведомство зафиксировало около 60 актов цензуры в отношении страниц российских СМИ, просветительских кинопроектов, общественных деятелей и организаций.

Происшествия,Роскомнадзор,Google,Генпрокуратура РФ,
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