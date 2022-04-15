При взрыве в московском частном доме пострадал человек

В частном доме в поселении Воскресенское в ТиНАО произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает АГН «Москва».

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По данным источника агентства, в доме взорвалось неустановленное устройство. В результате происшествия один человек получил осколочные ранения.

На данный момент на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.