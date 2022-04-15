Невестку известного миллиардера ограбили в Москве

В Москве ограбили невестку известного миллиардера, совладельца группы компаний «Полипластик», одного из крупнейших предприятий химической промышленности в России, Мирона Гориловского. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила «Комсомольская правда».

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По информации издания, супруга одного из сыновей бизнесмена, Льва Гориловского, 22-летняя Эстер заявила в полицию о краже кольца Bvlgari стоимостью два миллиона рублей в торговом центе на Цветном бульваре. Девушка рассказала, что примеряла украшения в одном из магазинов, для этого ей пришлось снять с пальца свое кольцо. Она положила украшение на витрину.

«Потом, видимо, отвлеклась и забыла кольцо там. Вспомнила о нем, когда была в другом магазине. Но когда вернулась, кольца уже нигде не было, и никто не видел, кто его забрал», — процитировало невестку миллиардера издание.

Сотрудники изучили материалы с камер наблюдения в ТЦ «Цветной» и нашли подозреваемую в краже. Ей оказалась 31-летняя уроженка Республики Марий Эл, проживающая в Москве. Когда оперативники прибыли к ней домой, женщина призналась, что действительно взяла кольцо с витрины. Россиянка объяснила, что на понравившемся ей украшении не было ценника: она примерила его, хотела уточнить стоимость у продавцов, но забыла это сделать. Забрав кольцо, женщина, по ее словам, испытывала муки совести и собиралась позвонить в магазин, но полицейские прибыли к ней домой раньше.

Получившая свое кольцо назад невестка миллиардера решила простить похитительницу и написала отказ от претензий к ней.