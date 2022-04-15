ФСБ задержала членов террористической ячейки в Калужской области

ФСБ России задержала в Калужской области четверых участников террористической ячейки "Хайят Тахрир аш-Шам", один из которых готовил теракт. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности на территории Калужской области вскрыта и пресечена деятельность четырех членов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", один из которых планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористического акта на военных объектах региона", - сообщили в ФСБ. Подозреваемые задержаны.
В спецслужбе сообщили, что в оборудованном тайнике по месту жительства задержанных обнаружили компоненты и составные части самодельного взрывного устройства. В изъятых средствах конспиративной связи выявлены инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и переписка с находящимися на Ближнем Востоке членами террористической организации, изобличающая их преступные намерения.
Следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту").