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2 часа назад

В Калужской области ФСБ задержала четверых членов террористической ячейки

ТАССиещё 5

ФСБ России задержала в Калужской области четверых участников террористической ячейки "Хайят Тахрир аш-Шам", один из которых готовил теракт. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ задержала членов террористической ячейки в Калужской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Федеральной службой безопасности на территории Калужской области вскрыта и пресечена деятельность четырех членов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", один из которых планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористического акта на военных объектах региона", - сообщили в ФСБ. Подозреваемые задержаны.

В спецслужбе сообщили, что в оборудованном тайнике по месту жительства задержанных обнаружили компоненты и составные части самодельного взрывного устройства. В изъятых средствах конспиративной связи выявлены инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и переписка с находящимися на Ближнем Востоке членами террористической организации, изобличающая их преступные намерения.

Следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту").

Происшествия,Хайят тахрир аш-шам,ФСБ,
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