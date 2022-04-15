Индиец поджег себя после просьбы начальника переспать с его женой

В индийском округе Лахимпур 45-летний Гокул Прасад поджег себя после требования начальника заставить переспать с ним его жену. Об этом сообщает издание Indiatimes.

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Инцидент произошел 9 апреля 2022 года. Мужчина работал монтером на одной из индийских электростанций. Накануне мужчина попросил своего начальника перевести его на работу ближе к дому, чтобы тратить меньше времени на дорогу. Однако руководитель потребовал, чтобы тот дал ему заняться сексом с его супругой.

Разозлившись, мужчина облил себя дизельным топливом и поджег перед офисом работодателя — от полученных травм он скончался в больнице. Прасад скончался в больнице от полученных травм. Перед смертью он записал видео, в котором обвинял своего начальника в преследовании.

Жена погибшего впоследствии рассказала, что в течение трех лет ее мужа преследовали начальник и его помощник. Им предъявлены обвинения в подстрекательстве к самоубийству и умышленной провокации.