У невестки миллиардера украли дорогое кольцо в Москве

Невестка совладельца одной из крупнейших химических групп «Полипластик», бизнесмена Мирона Гориловского, Эстер обратилась в полицию из-за пропажи дорогостоящего кольца Bulgari. Об этом пишет KP.ru.
По словам Эстер, кольцо пропало при посещении одного из магазинов торгового центра на Цветном бульваре.
«Я примеряла украшения в одном из магазинов, для этого сняла с большого пальца свое кольцо и положила его на витрину. Видимо, я отвлеклась и забыла кольцо там. Вспомнила я о нем, когда была уже в другом магазине. Тогда я вернулась, но кольца уже нигде не было и никто не видел, кто его забрал», — рассказала 22-летняя девушка.
В ходе расследования удалось выяснить, что кольцо взяла 31-летняя уроженка Республики Марий Эл, проживающая в Москве. Согласно заключению эксперта, стоимость украшения составляет 1 838 318 рублей. Потерпевшая отказалась от претензий и попросила не наказывать женщину.
Ранее на свадьбе на Рублевке неизвестные похитили деньги из конвертов, подаренных молодоженам. С заявлением в полицию обратился жених, заявив о пропаже 500 тыс. рублей. Правоохранители провели расследование, однако похитителей так и не нашли.