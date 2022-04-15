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34 минуты назад

У невестки миллиардера в Москве украли кольцо за миллионы рублей

Елена Прошина

Невестка совладельца одной из крупнейших химических групп «Полипластик», бизнесмена Мирона Гориловского, Эстер обратилась в полицию из-за пропажи дорогостоящего кольца Bulgari. Об этом пишет KP.ru.

У невестки миллиардера украли дорогое кольцо в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Эстер, кольцо пропало при посещении одного из магазинов торгового центра на Цветном бульваре.

«Я примеряла украшения в одном из магазинов, для этого сняла с большого пальца свое кольцо и положила его на витрину. Видимо, я отвлеклась и забыла кольцо там. Вспомнила я о нем, когда была уже в другом магазине. Тогда я вернулась, но кольца уже нигде не было и никто не видел, кто его забрал», — рассказала 22-летняя девушка.

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В ходе расследования удалось выяснить, что кольцо взяла 31-летняя уроженка Республики Марий Эл, проживающая в Москве. Согласно заключению эксперта, стоимость украшения составляет 1 838 318 рублей. Потерпевшая отказалась от претензий и попросила не наказывать женщину.

Ранее на свадьбе на Рублевке неизвестные похитили деньги из конвертов, подаренных молодоженам. С заявлением в полицию обратился жених, заявив о пропаже 500 тыс. рублей. Правоохранители провели расследование, однако похитителей так и не нашли.

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