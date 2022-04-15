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1 час назад

В Черногории неизвестные бросили гранату на автопарковку

ТАСС

Неизвестные бросили гранату на автопарковку в городе Никшич в Черногории, 20 автомобилей были повреждены. Об этом в пятницу сообщил портал Vijesti.

В Черногории неизвестные бросили гранату на автопарковку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что в 00:30 по местному времени (01:30 мск) в одном из жилых районов города Никшич на парковке во дворе дома была взорвана ручная граната, вследствие чего повреждены 20 автомобилей, и вылетели несколько стекол на первом этаже ближайшего дома.

"Проведено первичное расследование. Ведутся мероприятия по установлению всех фактов и обстоятельств данного происшествия", - цитирует портал слова представителя местной полиции.

В результате взрыва гранаты никто из жителей микрорайона не пострадал.

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