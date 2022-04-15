В Черногории неизвестные бросили гранату на автопарковку

Неизвестные бросили гранату на автопарковку в городе Никшич в Черногории , 20 автомобилей были повреждены. Об этом в пятницу сообщил портал Vijesti .

Сообщается, что в 00:30 по местному времени (01:30 мск) в одном из жилых районов города Никшич на парковке во дворе дома была взорвана ручная граната, вследствие чего повреждены 20 автомобилей, и вылетели несколько стекол на первом этаже ближайшего дома.