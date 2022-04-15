В Черногории неизвестные бросили гранату на автопарковку

Неизвестные бросили гранату на автопарковку в городе Никшич в Черногории, 20 автомобилей были повреждены. Об этом в пятницу сообщил портал Vijesti.
Сообщается, что в 00:30 по местному времени (01:30 мск) в одном из жилых районов города Никшич на парковке во дворе дома была взорвана ручная граната, вследствие чего повреждены 20 автомобилей, и вылетели несколько стекол на первом этаже ближайшего дома.
"Проведено первичное расследование. Ведутся мероприятия по установлению всех фактов и обстоятельств данного происшествия", - цитирует портал слова представителя местной полиции.
В результате взрыва гранаты никто из жителей микрорайона не пострадал.