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1 час назад

Российского школьника задержали за подготовку к массовому убийству

Lenta.ruиещё 3

В Тюмени полицейские задержали 14-летнего российского школьника за подготовку массового убийства. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщается в Telegram-канале Baza.

Российского школьника задержали за подготовку к массовому убийству
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, ученик восьмого класса увлекся идеями запрещенного в России террористического движения «Колумбайн». Он привлек к себе внимание силовиков высокой активностью в социальных сетях, где искал информацию о массовых убийствах. Заподозрив подростка в подготовке к преступлению, силовики провели у него обыск и нашли килограмм селитры для изготовления взрывчатки, обрезок трубы и семь ножей.

Следователи выяснили, что недавно восьмиклассник признался знакомым, что варит нитроглицерин. Изучив материалы, следователи завели в отношении восьмиклассника дело о приготовлении к убийству двух и более лиц. Задержанному проведут психиатрическую экспертизу.

21 января сообщалось, что в Челябинской области задержали 14-летнего школьника, пронесшего в класс самодельные взрывные устройства.

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