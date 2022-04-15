В Москве у невестки миллиардера похитили кольцо за два миллиона рублей

«Я примеряла украшения в одном из магазинов, для этого сняла с большого пальца свое кольцо и положила его на витрину. Видимо, я отвлеклась и забыла кольцо там. Вспомнила я о нем, когда была уже в другом магазине. Тогда я вернулась, но кольца уже нигде не было и никто не видел, кто его забрал», — пояснила 22-летняя невестка миллиардера.