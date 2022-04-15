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1 час назад

В Москве у невестки миллиардера похитили кольцо за два миллиона рублей

Lenta.ruиещё 1

В Москве у невестки совладельца одной из крупнейших химических групп «Полипластик», бизнесмена Мирона Гориловского похитили кольцо Bulgari за два миллиона рублей. Об этом пишет KP.RU.

В Москве у невестки миллиардера похитили кольцо за два миллиона рублей
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Девушка Эстер рассказала, что ей пришлось обратиться в полицию после посещения торгового центра на Цветном бульваре, где она стала жертвой кражи ценного изделия.

«Я примеряла украшения в одном из магазинов, для этого сняла с большого пальца свое кольцо и положила его на витрину. Видимо, я отвлеклась и забыла кольцо там. Вспомнила я о нем, когда была уже в другом магазине. Тогда я вернулась, но кольца уже нигде не было и никто не видел, кто его забрал», — пояснила 22-летняя невестка миллиардера.

В ходе расследования правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения, после чего вычислили и нашли подозреваемую. По словам источника издания, ею оказалась 31-летняя уроженка Республики Марий Эл. После того как она вернула похищенное кольцо, невестка бизнесмена написала отказ от претензий, попросив не наказывать воровку. Отмечается, что, согласно заключению эксперта, стоимость украшения составляет 1 838 318 рублей.

Ранее в апреле стало известно, что украденную у музыканта оркестра Елисейских полей Энрико Тедде скрипку стоимостью девять миллионов рублей нашли на помойке в Париже. Сообщается, что инструмент работы конца XIX века, который музыкант приобрел 15 лет назад, похитили в ноябре 2021 года во время поездки в поезде.

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