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3 часа назад

30 заключенных российской колонии порезали себе вены пуговицами в знак протеста

Lenta.ruиещё 5

30 заключенных ульяновской колонии устроили акцию протеста и порезали пуговицами себе вены. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

30 заключенных российской колонии порезали себе вены пуговицами в знак протеста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 13 апреля во время проведения обысков. Осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, протестовавшие против проверок, являются злостными нарушителями режима, отметили в ведомстве.

Заключенные совершили акт членовредительства с использованием обломков пуговиц. У них медики констатировали порезы предплечий и оказали необходимую помощь. Участникам акции протеста госпитализация не потребовалась.

12 осужденных написали заявления об отказе от пищи, приготовленной в колонии. Врачи сочли их состояние здоровья удовлетворительным.

Во время обыска осужденный, отбывающий 13-летний срок за наркотическое преступление, ударил сотрудника колонии по лицу. Остальные заключенные разбили в камерах средства видеонаблюдения.

Материалы по ЧП будут направлены в следственные органы. В настоящее время колония работает в штатном режиме, отметили в УФСИН.

Происшествия,ФСИН,
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