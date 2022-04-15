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1 час назад

Мумию женщины обнаружили в подвале бывшей бани в Петербурге

Елена Прошина

В подвале бывшей бани сотрудники петербургской компании по сохранению архитектурного наследия нашли мумифицированное тело женщины. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мумию женщины обнаружили в подвале бывшей бани в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты спустились в подвал бывших Ушковских бань в Кировском районе города, чтобы обследовать фундамент для составления плана работ по его укреплению. Там они обнаружили мумифицированные останки женщины. На вид погибшей 40 лет, а судя по состоянию тела, она пролежала в подвале от нескольких месяцев до года.

На место происшествия вызвали сотрудников Следственного комитета России и полицию. Тело отправлено в морг, там эксперты установят причины и обстоятельства смерти.

По предварительным данным, женщина скончалась от удара острым предметом в живот. Возбуждено уголовное дело об убийстве, следствию предстоит выяснить личность погибшей.

Происшествия,Следственный комитет,
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