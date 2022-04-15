Мумию женщины обнаружили в подвале бывшей бани в Петербурге

Специалисты спустились в подвал бывших Ушковских бань в Кировском районе города, чтобы обследовать фундамент для составления плана работ по его укреплению. Там они обнаружили мумифицированные останки женщины. На вид погибшей 40 лет, а судя по состоянию тела, она пролежала в подвале от нескольких месяцев до года.