Мумию женщины обнаружили в подвале бывшей бани в Петербурге

В подвале бывшей бани сотрудники петербургской компании по сохранению архитектурного наследия нашли мумифицированное тело женщины. Об этом сообщает «Фонтанка».
Специалисты спустились в подвал бывших Ушковских бань в Кировском районе города, чтобы обследовать фундамент для составления плана работ по его укреплению. Там они обнаружили мумифицированные останки женщины. На вид погибшей 40 лет, а судя по состоянию тела, она пролежала в подвале от нескольких месяцев до года.
На место происшествия вызвали сотрудников Следственного комитета России и полицию. Тело отправлено в морг, там эксперты установят причины и обстоятельства смерти.
По предварительным данным, женщина скончалась от удара острым предметом в живот. Возбуждено уголовное дело об убийстве, следствию предстоит выяснить личность погибшей.