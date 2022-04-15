Неизвестный расстрелял куривших в машине кальян троих россиян

В Республике Татарстан ведется розыск неизвестного мужчины, расстрелявшего троих россиян, куривших кальян в машине. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России ( СКР ) Андрей Шептицкий .

По данным следствия, трагедия произошла на берегу реки Брыска между селами Чирпы и Именково в Лаишевской районе республике. 14 апреля неизвестный открыл огонь по автомобилю Рено-Логн, где сидела компания. Одна из жертв скончалась на месте, двое других мужчин получили ранения, но смогли убежать от вооруженного человека. Позже они обратились за медицинской помощью.