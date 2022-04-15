В российском регионе собака прокусила двухлетнему ребенку лицо

«На ходу Алина открыла пакет с чипсами и начала кушать. В этот момент за нами увязалась дворняга, которая шла по пятам. Я успела заметить, что у нее на ухе был чип. Через несколько метров у дочки на землю упала чипсина. Алина села на корточки, чтобы поднять, и в этот момент собака налетела на нее и укусила прямо за лицо», — рассказала мать девочки.