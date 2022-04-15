Мужчина поцеловал школьницу прямо посреди улицы в Челябинске и попал на видео

В Челябинске мужчина, похожий на бездомного, принудительно поцеловал незнакомую девочку на улице. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна». Инцидент произошел на перекрестке улиц 60-летия Октября и Дегтярева.

Сообщается, что прохожий насильно поцеловал школьницу. Она подтвердила эту информацию кивком на видео, снятом очевидцем произошедшего, который проезжал рядом на своем автомобиле.