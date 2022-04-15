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2 часа назад

Учительница младших классов спасла жизнь ученику в США. Видео

Александр Кузьмин

Учительница младших классов из Нью-Джерси спасла мальчика, у которого в горле застряла крышка от бутылки. Видео появилось в telegram-канале «Лента добра».

На кадрах видно, как парень неудачно пробует выпить воду, открыв бутылку ртом. После того, как крышка попала в дыхательные пути, мальчик побежал к находящийся неподалеку учительнице. Она не только помогла парню, применив маневр Геймлиха, но и успокоила его после произошедшего. Стоит отметить, что парень мог задохнуться, если бы не получил оперативную квалифицированную помощь.

Происшествия,США,Видео,
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