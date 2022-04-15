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56 минут назад

Новый инцидент с убийством афроамериканца вызвал протесты в Соединенных Штатах

Вечерняя Москваиещё 1

Протесты прошли в городе Гранд Рапидс в американском штате Мичиган после публикации полицией видео, на котором офицер, не сумев задержать остановленного темнокожего водителя, выстрелил ему в голову.

В США начались протесты из-за убийства афроамериканца
Фото:  twitter.com/haleyhughey twitter.com/haleyhughey

Инцидент случился еще 4 апреля, но получил широкую огласку только на этой неделе после обнародования видео задержания афроамериканца.

Видео дня

На кадрах видно, как полицейский остановил машину для проверки документов, объяснив, что номера транспортного средства не совпали с техническими данными автомобиля. Водитель к тому времени уже вышел из машины, что является нарушением во многих штатах, где правила дорожного движения требуют оставаться в автомобиле.

Сотрудник правоохранительных органов попросил показать права, темнокожий мужчина ответил невнятно. Полицейский уточнил, владеет ли тот английским, и получил положительный ответ. Водитель открыл дверь машины, но не потянулся за правами, а стал оглядываться по сторонам. Правоохранитель решил задержать его, но тот попытался сбежать, а затем началась борьба уступающего в размерах полицейского с коренастым правонарушителем. Когда офицер попытался применить шокер, тот отобрал устройство. Тогда полицейский предпринял несколько безуспешных попыток обездвижить задержанного, а потом достал пистолет и выстрелил ему в голову.

Задержанный скончался от полученных травм. Полицейского, имя которого до сих пор не опубликовано, временно отстранили от работы.

Местные СМИ сообщают, что жертвой инцидента стал 26-летний уроженец Конго Патрик Лиоя. Его родственники требуют назвать имя полицейского и привлечь его к ответственности, сообщили в NBC News.

После публикации видео в среду, 13 апреля, несколько сотен человек собрались у городского управления полиции с требованием «остановить это». Вечером в четверг, 14 апреля, количество протестующих уже не превышало двадцати человек.

В феврале в американском городе Миннеаполис полицейский Марк Хэннеман во время задержания застрелил 22-летнего афроамериканца. Теперь в городе опасаются повторения беспорядков, последовавших за убийством Джорджа Флойда.

Происшествия,Убийство ,Джордж Флойд,
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