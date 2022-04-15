В США начались протесты из-за убийства афроамериканца

Протесты прошли в городе Гранд Рапидс в американском штате Мичиган после публикации полицией видео, на котором офицер, не сумев задержать остановленного темнокожего водителя, выстрелил ему в голову.
Инцидент случился еще 4 апреля, но получил широкую огласку только на этой неделе после обнародования видео задержания афроамериканца.
На кадрах видно, как полицейский остановил машину для проверки документов, объяснив, что номера транспортного средства не совпали с техническими данными автомобиля. Водитель к тому времени уже вышел из машины, что является нарушением во многих штатах, где правила дорожного движения требуют оставаться в автомобиле.
Сотрудник правоохранительных органов попросил показать права, темнокожий мужчина ответил невнятно. Полицейский уточнил, владеет ли тот английским, и получил положительный ответ. Водитель открыл дверь машины, но не потянулся за правами, а стал оглядываться по сторонам. Правоохранитель решил задержать его, но тот попытался сбежать, а затем началась борьба уступающего в размерах полицейского с коренастым правонарушителем. Когда офицер попытался применить шокер, тот отобрал устройство. Тогда полицейский предпринял несколько безуспешных попыток обездвижить задержанного, а потом достал пистолет и выстрелил ему в голову.
Задержанный скончался от полученных травм. Полицейского, имя которого до сих пор не опубликовано, временно отстранили от работы.
Местные СМИ сообщают, что жертвой инцидента стал 26-летний уроженец Конго Патрик Лиоя. Его родственники требуют назвать имя полицейского и привлечь его к ответственности, сообщили в NBC News.
После публикации видео в среду, 13 апреля, несколько сотен человек собрались у городского управления полиции с требованием «остановить это». Вечером в четверг, 14 апреля, количество протестующих уже не превышало двадцати человек.
В феврале в американском городе Миннеаполис полицейский Марк Хэннеман во время задержания застрелил 22-летнего афроамериканца. Теперь в городе опасаются повторения беспорядков, последовавших за убийством Джорджа Флойда.