Человек погиб при пожаре в жилом доме в Новой Москве

Пять человек пострадали и один погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Новой Москве . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве .

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Нововатутинский проспект, д. 13. Принятыми мерами в 20:01 пожар полностью ликвидирован на площади 25 кв. м. Происходило загорание на 17 этаже жилого дома", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что в результате пожара пять человек обратились к медикам и после осмотра от госпитализации отказались, еще один человек погиб.