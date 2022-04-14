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1 час назад

Человек погиб при пожаре в жилом доме в Новой Москве

ТАСС

Пять человек пострадали и один погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Человек погиб при пожаре в жилом доме в Новой Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Нововатутинский проспект, д. 13. Принятыми мерами в 20:01 пожар полностью ликвидирован на площади 25 кв. м. Происходило загорание на 17 этаже жилого дома", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что в результате пожара пять человек обратились к медикам и после осмотра от госпитализации отказались, еще один человек погиб.

Происшествия,МЧС России,
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