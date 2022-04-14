На стройке в Подмосковье нашли человеческие останки

Человеческие останки были найдены во время строительных работ в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Согласно имеющейся информации, три черепа и кости выкопал экскаваторщик в ходе рытья траншеи для коммуникаций на Волоколамском шоссе. 44-летний мужчина незамедлительно сообщил о находке в полицию.

Уточняется, что инцидент произошел утром в среду, 13 апреля. На данный момент эксперты установили, что останки принадлежат гражданам, скончавшимся более пяти лет назад. По неподтвержденным данным, на месте их обнаружения прежде располагалось кладбище.