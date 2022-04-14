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4 часа назад

Суд арестовал ростовских сотрудников ДПС по делу о взятках на трассе "Дон"

Елена Прошина

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал 18 человек в рамках дела о получении взяток, которые водители давали под давлением из-за фиктивных доказательств нарушений ПДД. Как сообщает ТАСС, в их числе оказались семь сотрудников Главного управления МВД России по Ростовской области.

Суд арестовал ростовских сотрудников ДПС по делу о взятках на трассе "Дон"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе суда отметили, что еще семь обвиняемых отправили под домашний арест. Срок ограничения свободы — один месяц и 30 суток.

Напомним, что 13 апреля сотрудники Главного управления Собственной безопасности МВД России вместе с коллегами из ФСБ задержали 26 подозреваемых по делу. В их числе оказались сотрудники Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД, в том числе и руководство, а также гражданские лица.

Следователи предполагают, что сотрудники ведомства в 2017-2020 годах систематически получали взятки от водителей в размере от 5 тысяч до 500 тысяч рублей. По информации МВД, преступления совершались на участке федеральной трассы М-4 «Дон». Соучастники фотографировали проезжающие транзитом автомобили, после чего с помощью графического редактора создавали фиктивные доказательства нарушений водителями ПДД. Затем они передавали изображения инспекторам ДПС, которые находились на расстоянии нескольких километров по пути следования машин.

Сотрудники ведомства останавливали автомобили и сообщали водителям, что они совершили административные правонарушения, а в некоторых случаях и уголовные преступления. Под давлением сфабрикованных доказательств водители передавали злоумышленникам деньги. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 14 млн рублей.

Происшествия,МВД России,ГИБДД,ФСБ,
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