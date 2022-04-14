Белорусские пограничники сбили летевший из Литвы дрон

Белорусские пограничники сбили квадрокоптер, который направлялся в республику со стороны Литвы. Согласно сообщению в Telegram-канале Госпогранкомитета страны, инцидент произошел вечером 13 апреля на границе с Литвой.
«В целях недопущения нарушения воздушного пространства и пресечения противоправной деятельности пограничники открыли огонь по воздушной цели. В результате квадрокоптер был сбит», — говорится в сообщении.
Также в канале опубликовали кадры сбитого беспилотника — пуля попала в электронную плату квадрокоптера.
Напомним, что это уже не первый «странный» инцидент на границах Белоруссии. В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска «Песчатка» с помощью рогатки.
«Незаконные действия сопредельной стороны» были зафиксированы камерами наблюдения. Белорусские пограничники опубликовали запись, на которой люди в военном обмундировании целятся из рогатки и светят ослепляющими приборами. Позже на месте были найдены металлические шарики и повреждения от них на стенах пограничных модулей.