Белорусские пограничники сбили летевший из Литвы дрон

Белорусские пограничники сбили квадрокоптер, который направлялся в республику со стороны Литвы. Согласно сообщению в Telegram-канале Госпогранкомитета страны, инцидент произошел вечером 13 апреля на границе с Литвой.

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«В целях недопущения нарушения воздушного пространства и пресечения противоправной деятельности пограничники открыли огонь по воздушной цели. В результате квадрокоптер был сбит», — говорится в сообщении.

Также в канале опубликовали кадры сбитого беспилотника — пуля попала в электронную плату квадрокоптера.

Напомним, что это уже не первый «странный» инцидент на границах Белоруссии. В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска «Песчатка» с помощью рогатки.