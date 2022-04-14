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5 часов назад

В Петербурге 12 судов получили письма о минировании с подписью TikTok-блогера

ТАСС

В Санкт-Петербурге 12 районных судов получили письма о том, что их здания заминировали. В зависимости от наличия слушателей проводится эвакуация, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В Петербурге 12 судов получили письма о минировании
Фото: ТАССТАСС

"Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский и Красносельский районные суды получили письма о заминировании зданий. Кировский, Красногвардейский и Сестрорецкий районные суды получили аналогичные послания, - говорится в сообщении. - Кронштадтский, Ленинский, Василеостровский и Московский районные суды тоже читают письма от якобы Дани Милохина".

Письмо подписано именем TikTok-блогера Милохина, который якобы "обижен на некоторых работников" конкретных судов.

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