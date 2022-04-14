В Бурятии зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1

"От сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН г. Иркутска в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступила информация о том, что в 19:42 (14:42 мск) произошло сейсмособытие на территории Курумканского района", - говорится в сообщении.