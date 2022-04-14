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25 минут назад

В районе Бурятии зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1

ТАСС

Специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1 в Курумканском районе Бурятии, сообщили в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

В Бурятии зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1
Фото: ТАССТАСС

"От сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН г. Иркутска в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступила информация о том, что в 19:42 (14:42 мск) произошло сейсмособытие на территории Курумканского района", - говорится в сообщении.

Магнитуда составила 4,1. Эпицентр находился в 36 км юго-восточней от села Арзгун Курумканского района.

По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, добавили в МЧС.

Происшествия,МЧС России,
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