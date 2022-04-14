Два вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Об этом в четверг, 14 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, украинские вертолеты, снаряженные тяжелым наступательным вооружением незаконно вторглись в воздушное пространство России, двигаясь на малой высоте и около 12 часов 30 минут нанесли удары по домам на улице Заречной и улице Ленина в поселке Климово.