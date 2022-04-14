ФСБ выявили нарколабораторию и изъяли наркотики на 15 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю при проведении многоступенчатой специальной операции обнаружили подпольную лабораторию по производству синтетического наркотического средства мефедрон в Севастополе, изъяв наркотики на сумму около 15 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

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"Установлено, что наркозависимые мужчина 1986 года рождения и женщина 1996 года рождения организовали в одном из частных домовладений на территории Севастополя производство мефедрона, который сбывали посредством оптовых закладок неограниченному кругу лиц. Злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при обыске частного дома, где располагалась лаборатория, обнаружили и изъяли 2,2 кг мефедрона на последней стадии производства, пять 20-литровых канистр различных веществ для изготовления наркотиков, лабораторное оборудование. Также изъяли 200 граммов наркотического средства - PVP ("соль") и расфасованные для сбыта несколько десятков доз кокаина, LSD, MDMA ("экстази"), мефедрона и каннабиса. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору.

"Кроме того, [ранее были] задержаны два курьера, 23-летний мужчина и 22-летняя женщина, которые приобретали наркотики, в том числе изготовленные в указанной выше лаборатории, для дальнейшего сбыта через закладки наркозависимым жителям региона. По месту проживания у них изъято 1,5 кг мефедрона, 0,5 кг амфетамина, а также расфасованные для розничной продажи дозы "соли" и мефедрона", - добавили в ведомстве.

По данным пресс-службы, уголовные дела в отношении наркокурьеров уже направили в суд.