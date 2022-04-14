Во время пожара в квартире в центре Москвы были спасены четыре человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», опубликовавшее видео с места происшествия на Большой Бронной в своем официальном Telegram-канале .

Как уточняет источник, огонь возник в захламленном жилом помещении, расположенном на третьем этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 18 человек и спасли четырех. К настоящему моменту открытое горение уже ликвидировано. О причинах пожара информации пока нет.