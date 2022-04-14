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48 минут назад

Россиянина задержали за сбор денег для террористов

Lenta.ru

В Москве возбудили дело в отношении 23-летнего молодого человека, обвиняемого в содействии терроризму. Об этом в четверг, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

В Москве задержан мужчина, обвиняемый в содействии терроризму
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, с октября по декабрь 2021 года фигурант осуществлял сбор средств на свою карту и переводил их на расчетные счета членов международной террористической организации, запрещенной в России. При этом россиянин знал, что боевики будут использовать эти деньги для подготовки к совершению терактов.

Сейчас решается вопрос о помещении молодого человека в СИЗО на время расследования.

12 апреля стало известно, что в Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мигранта из Средней Азии, финансировавшего запрещенную в России международную террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад».

Происшествия,Юлия Иванова,Катиба таухид валь-джихад,Следственный комитет,ФСБ,
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