В Москве задержан мужчина, обвиняемый в содействии терроризму

В Москве возбудили дело в отношении 23-летнего молодого человека, обвиняемого в содействии терроризму. Об этом в четверг, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России ( СКР ) Юлия Иванова .

По данным следствия, с октября по декабрь 2021 года фигурант осуществлял сбор средств на свою карту и переводил их на расчетные счета членов международной террористической организации, запрещенной в России. При этом россиянин знал, что боевики будут использовать эти деньги для подготовки к совершению терактов.