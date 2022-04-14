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1 час назад

Россиянин держал в собачьем вольере и привязывал к кровати родную дочь

Lenta.ru

Житель Астраханской области избивал и держал в собачьем вольере свою десятилетнюю дочь. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Россиянин держал в собачьем вольере родную дочь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, девочка переехала к отцу, после того как ее мать признали виновной в убийстве. 32-летний россиянин с февраля по апрель 2022 года избивал дочь ремнем и деревянной палкой. Кроме того, мужчина привязывал родного ребенка на ночь к кровати, запрещая свободно передвигаться.

Также удалось установить, что житель Астраханской области сейчас проживает в гражданском браке с женщиной, у которой имеются двое несовершеннолетних детей от первого брака.

Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов. Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об его аресте.

Найдена мать выброшенной в мусор новорожденной девочки

Ранее в селе Кожурла Убинского района Новосибирской области местный житель жестоко избил пятилетнюю дочь сожительницы. Соседи увидели, как мужчина издевается над ребенком, поэтому вызвали участкового и позвонили в больницу.

По факту нанесения побоев ребенку проводилась проверка.

Происшествия,Следственный комитет,
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