В Старом Осколе в Белгородской области произошел хлопок

"В половине восьмого в городском округе был слышен хлопок. Все дежурные службы выехали. Осмотрели город. Все в порядке. Причин и оснований для беспокойства нет. Обстоятельства выясняем", - написал Чесноков.

Повышенный уровень террористической опасности ввели с 11 по 25 апреля на территории Белгородской области, которая имеет российско-украинскую границу. В этот период на территории региона рекомендуется воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.