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40 минут назад

В Старом Осколе в Белгородской области произошел хлопок

ТАССиещё 2

Хлопок произошел в Старом Осколе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале в пятницу глава городского округа Андрей Чесноков.

В Старом Осколе в Белгородской области произошел хлопок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В половине восьмого в городском округе был слышен хлопок. Все дежурные службы выехали. Осмотрели город. Все в порядке. Причин и оснований для беспокойства нет. Обстоятельства выясняем", - написал Чесноков.

Повышенный уровень террористической опасности ввели с 11 по 25 апреля на территории Белгородской области, которая имеет российско-украинскую границу. В этот период на территории региона рекомендуется воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Происшествия,Андрей Чесноков,
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