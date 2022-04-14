Семь человек пострадали при обстреле поселка в Брянской области

В результате обстрела Климовского района Брянской области пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Об этом со ссылкой на представителя Климовской центральной районной больницы пишет ТАСС.

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В приемном отделении медучреждения сообщили, что в больницу после обстрела поступили пострадавшие, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

«Семь человек поступило. Из них ребенок в тяжелом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжелом состоянии, и еще трое в среднем состоянии», - пояснил представитель Климовской ЦРБ.

Сегодня в Брянской области с территории Украины был также обстрелян пункт пропуска «Новые Юрковичи». По данным погрануправления, в момент минометного обстрела на автомобильном пункте пропуска находились более 30 украинских беженцев, никто из них не пострадал.