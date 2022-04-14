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2 часа назад

Мужчина в шутку прыгнул с машины под грузовик. Видео

Александр Кузьмин

Мужчина в шутку прыгнул с автомобиля под грузовик и не пострадал. Кадры произошедшего на дороге в одной из ближневосточных стран инцидента появились в российских Telegram-каналах.

На записи видно, как человек в национальной мужской белой одежде прыгает с капота легковой машины на оживленную трассу, по которой в этот момент проезжают большегрузы. Экстремал едва не оказывается под колесами фуры, но успевает отбежать в сторону. О том, какие чувства при этом испытал водитель грузового транспорта, мужчина, конечно же, даже не подумал.

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