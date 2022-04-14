Найдена мать выброшенной в мусор новорожденной девочки

Найдена мать ребенка, обнаруженного в камере мусоропровода многоэтажного дома на северо-востоке Москвы, сообщает официальный Телеграм-канал Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
«Женщина 1979 года рождения будет госпитализирована в городскую больницу, где после оказания ей медицинской помощи следователи приступят к проведению необходимых следственных действий», — говорится в сообщении.
По данным Телеграм-канала «112», это 43-летняя Марина Барышникова, которая живет в том же доме на Северном бульваре.
Новорожденная девочка была найдена сегодня в мусоропроводе жилого дома. Она жива, угрозы жизни нет.
Ранее представитель ГСУ СК России по Москве сообщила «Мосленте» о начале поисков матери и возбуждении уголовного дела.