Найдена мать выброшенной в мусор новорожденной девочки

Найдена мать ребенка, обнаруженного в камере мусоропровода многоэтажного дома на северо-востоке Москвы, сообщает официальный Телеграм-канал Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

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«Женщина 1979 года рождения будет госпитализирована в городскую больницу, где после оказания ей медицинской помощи следователи приступят к проведению необходимых следственных действий», — говорится в сообщении.

По данным Телеграм-канала «112», это 43-летняя Марина Барышникова, которая живет в том же доме на Северном бульваре.

Новорожденная девочка была найдена сегодня в мусоропроводе жилого дома. Она жива, угрозы жизни нет.