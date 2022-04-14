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1 час назад

Следователи нашли мать обнаруженного в мусоропроводе младенца

Мослентаиещё 1

Найдена мать ребенка, обнаруженного в камере мусоропровода многоэтажного дома на северо-востоке Москвы, сообщает официальный Телеграм-канал Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Найдена мать выброшенной в мусор новорожденной девочки
Фото: EPAEPA

«Женщина 1979 года рождения будет госпитализирована в городскую больницу, где после оказания ей медицинской помощи следователи приступят к проведению необходимых следственных действий», — говорится в сообщении.

По данным Телеграм-канала «112», это 43-летняя Марина Барышникова, которая живет в том же доме на Северном бульваре.

Новорожденная девочка была найдена сегодня в мусоропроводе жилого дома. Она жива, угрозы жизни нет.

Ранее представитель ГСУ СК России по Москве сообщила «Мосленте» о начале поисков матери и возбуждении уголовного дела.

Происшествия,Следственный комитет,
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