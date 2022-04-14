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5 часов назад

Убивший и расчленивший жену супруг «Мисс-Кузбасс 2010» предстанет перед судом

Lenta.ruиещё 3

В Москве 36-летний россиянин, обвиняемый в убийстве супруги — «Мисс Кузбасс-2010», предстанет перед судом. Об этом в четверг, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Расчленивший жену супруг «Мисс-Кузбасс» предстанет перед судом
Фото: Эмин Джафаров / КоммерсантъЭмин Джафаров / Коммерсантъ

Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство») завершено. Были проведены судебные экспертизы, допрошены очевидцы, выводы и показания которых полностью изобличают обвиняемого в преступлении.

«Обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания, в том числе указал место захоронения тела в лесополосе на территории Новой Москвы», — рассказала Иванова.

Тело Мисс Кузбасс-2010 найдено в Новой Москве

11 января 36-летний Александр Попов, замначальника одного из отделов столичного метрополитена, заявил о пропаже жены. С его слов, Сапожникова покинула Россию еще в конце августа 2021 года, но перестала выходить на связь лишь недавно. Россиянину пришлось отправить общую шестилетнюю дочь к родственникам, так как у него не хватало на нее времени.

Правоохранители проверили историю передвижений женщины и выяснили, что страну она не покидала. Однако родные и близкие считали, что она уехала в Дубай. Следствие полагает, что это стало возможным благодаря действиям супруга — он несколько месяцев вел от лица Сапожниковой ее Instagram-аккаунт.

Телефон жены, который остался при Попове, несмотря на ее якобы отъезд, также свидетельствовал не в его пользу. Сперва мужчина сознался, что убил супругу, расчленил тело и утопил вместе с камнями в качестве груза. Но позже отказался от своих показаний.

Происшествия,Юлия Иванова,Александр Попов,Следственный комитет,
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