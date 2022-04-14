СМИ: погранпункт в Брянской области обстреляли с территории Украины

Пограничный пункт пропуска в Брянской области «Новые Юрковичи» был обстрелян со стороны Украины. Пострадавших нет. Об этом со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по региону сообщает ТАСС.
По данным погрануправления, автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» был подвергнут минометному обстрелу.
«В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет», - пояснили в ведомстве.
Ранее стало известно об обстреле погранпункта в деревне Гордеевка Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений не было.
В граничащих с Украиной Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, а также в Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях был введен «желтый» уровень террористической опасности.