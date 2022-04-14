СМИ: погранпункт в Брянской области обстреляли с территории Украины

Пограничный пункт пропуска в Брянской области «Новые Юрковичи» был обстрелян со стороны Украины. Пострадавших нет. Об этом со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по региону сообщает ТАСС.

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По данным погрануправления, автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» был подвергнут минометному обстрелу.

«В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет», - пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно об обстреле погранпункта в деревне Гордеевка Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений не было.