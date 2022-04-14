В Помосковье женщина напала на полицейского

В Подмосковье 32-летняя россиянка напала на 26-летнего сержанта полиции при задержании. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает РЕН ТВ.

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По сведениям издания, вечером 13 апреля в Домодедове женщина, которая находилась в федеральном розыске по подозрению в грабеже, попыталась скрыться от стражей порядка и нанесла одному из них множество ранений. В результате полицейского госпитализировали с ссадинами и кровоподтеками на руке.

Дебоширку на время следствия поместили в изолятор временного содержания.