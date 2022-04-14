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2 часа назад

Находящаяся в федеральном розыске россиянка напала на полицейского

Lenta.ru

В Подмосковье 32-летняя россиянка напала на 26-летнего сержанта полиции при задержании. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает РЕН ТВ.

В Помосковье женщина напала на полицейского
Фото: ТАССТАСС

По сведениям издания, вечером 13 апреля в Домодедове женщина, которая находилась в федеральном розыске по подозрению в грабеже, попыталась скрыться от стражей порядка и нанесла одному из них множество ранений. В результате полицейского госпитализировали с ссадинами и кровоподтеками на руке.

Дебоширку на время следствия поместили в изолятор временного содержания.

24 марта сообщалось, что в Новосибирске 31-летний мужчина напал с ножом на сотрудника патрульно-постовой службы и ранил его в руку. В пресс-службе областного управления МВД России уточнили, что ранее фигурант был судим за разбой, грабеж и кражу.

Происшествия,МВД России,
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