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1 час назад

Момент смертельного ДТП со скорой помощью в Твери попал на видео

Александр Кузьмин

Два человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП в Твери с участием скорой помощи и легкового автомобиля. Запись с зафиксированным моментом смертельной аварии публикует областная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 14 апреля, в городе Твери на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева произошло столкновение Mitsubishi Pajero и скорой медицинской помощи, которая ехала с включенным специальными сигналами. От столкновения скорая и автомобиль вылетели на тротуар и сбили ждущих автобус пешеходов», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,
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