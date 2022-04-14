Момент смертельного ДТП со скорой помощью в Твери попал на видео

«Сегодня, 14 апреля, в городе Твери на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева произошло столкновение Mitsubishi Pajero и скорой медицинской помощи, которая ехала с включенным специальными сигналами. От столкновения скорая и автомобиль вылетели на тротуар и сбили ждущих автобус пешеходов», – говорится в сообщении надзорного ведомства.