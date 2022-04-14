В Назрани девочка пропала по дороге из школы

В Назрани, Ингушетия, 16-летняя школьница пропала по дороге из школы. Правоохранители начали поиски девочки, сообщается на официально сайте регионального СУ СК России.

Фото: из открытых источников из открытых источников

Согласно данным следователей, российская школьница 2006 года рождения пропала в среду, 13 апреля. Девочка около 12:00 вместе с подругой ушла из школы, после чего села в маршрутную «Газель» и уехала в неизвестном направлении. Позже днем школьница связалась с подругой по мессенджеру.

Отмечается, что при ней в момент исчезновения были мобильный телефон, паспорт и спортивная сумка.

Ее местоположение до настоящего времени не установлено. Девочку объявили в розыск.