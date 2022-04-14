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3 часа назад

Российская школьница пропала по дороге из школы

Lenta.ru

В Назрани, Ингушетия, 16-летняя школьница пропала по дороге из школы. Правоохранители начали поиски девочки, сообщается на официально сайте регионального СУ СК России.

В Назрани девочка пропала по дороге из школы
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

Согласно данным следователей, российская школьница 2006 года рождения пропала в среду, 13 апреля. Девочка около 12:00 вместе с подругой ушла из школы, после чего села в маршрутную «Газель» и уехала в неизвестном направлении. Позже днем школьница связалась с подругой по мессенджеру.

Отмечается, что при ней в момент исчезновения были мобильный телефон, паспорт и спортивная сумка.

Ее местоположение до настоящего времени не установлено. Девочку объявили в розыск.

Ранее в Иркутской области пропала 14-летняя школьница. По версии следствия, днем девочка отправилась в школу, после чего исчезла. На уроках россиянка отсутствовала. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Следственный комитет,
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