В Петербурге возбудили первое дело о торговле "веселящим" газом

Полицейские в Петербурге задержали 37-летнего гражданина Молдавии , причастного к торговле в ночных заведениях города запрещенным в России "веселящим" газом. Задержанный стал фигурантом первого в Петербурге уголовного дела за подобное преступление, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области .

"По данным оперативников, мужчина является членом группы торговцев закисью азота, одурманивающего газа, который запрещен в России к свободной продаже. По материалам полиции следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Известно, что злоумышленники с апреля прошлого года наладили поставки закиси азота в семь ночных клубов, расположенных в центре Петербурга, на улицах Думской и Ломоносова. В настоящее время правоохранители устанавливают масштабы нелегального бизнеса, источники приобретения запрещенного газа, а также остальных участников преступной группы. По словам полицейских, в настоящий момент речь идет о десятках поставленных в ночные заведения газовых баллонов и сотнях тысяч рублей дохода. Сам "веселящий" газ приобретался, по их сведениям, в других регионах России.