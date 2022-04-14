В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
2 часа назад

В Петербурге возбудили первое уголовное дело о торговле в ночных клубах "веселящим" газом

ТАССиещё 1

Полицейские в Петербурге задержали 37-летнего гражданина Молдавии, причастного к торговле в ночных заведениях города запрещенным в России "веселящим" газом. Задержанный стал фигурантом первого в Петербурге уголовного дела за подобное преступление, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге возбудили первое дело о торговле "веселящим" газом
Фото: ТАССТАСС

"По данным оперативников, мужчина является членом группы торговцев закисью азота, одурманивающего газа, который запрещен в России к свободной продаже. По материалам полиции следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Задержанному иностранцу предъявлено обвинение.

Известно, что злоумышленники с апреля прошлого года наладили поставки закиси азота в семь ночных клубов, расположенных в центре Петербурга, на улицах Думской и Ломоносова. В настоящее время правоохранители устанавливают масштабы нелегального бизнеса, источники приобретения запрещенного газа, а также остальных участников преступной группы. По словам полицейских, в настоящий момент речь идет о десятках поставленных в ночные заведения газовых баллонов и сотнях тысяч рублей дохода. Сам "веселящий" газ приобретался, по их сведениям, в других регионах России.

Происшествия,МВД России,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители