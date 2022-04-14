Рядом с мэрией в Краснодаре на припаркованные автомобили упал рекламный щит. Об этом сообщает Telegram-канал «Телетайп Краснодара», опубликовавший видео с места происшествия.

Причиной падения стал штормовой ветер, который бушует сегодня в краевой столице.

По словам мэра города Андрея Алексеенко, сильный ветер срывает козырьки крыш и валит деревья. В своем Telegram-канале градоначальник сообщает об одном пострадавшем.