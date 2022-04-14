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10 минут назад

Рядом с мэрией в Краснодаре на машины упал рекламный щит. Видео

Александр Кузьмин

Рядом с мэрией в Краснодаре на припаркованные автомобили упал рекламный щит. Об этом сообщает Telegram-канал «Телетайп Краснодара», опубликовавший видео с места происшествия.

Причиной падения стал штормовой ветер, который бушует сегодня в краевой столице.

По словам мэра города Андрея Алексеенко, сильный ветер срывает козырьки крыш и валит деревья. В своем Telegram-канале градоначальник сообщает об одном пострадавшем.

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в районе пересечения улиц Октябрьской и Горького щит упал на прохожего, ему оказывают необходимую медицинскую помощь», – говорится в сообщении Алексеенко.

Происшествия,Погода,Видео,Андрей Алексеенко,
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