Рядом с мэрией в Краснодаре на припаркованные автомобили упал рекламный щит. Об этом сообщает Telegram-канал «Телетайп Краснодара», опубликовавший видео с места происшествия.
Причиной падения стал штормовой ветер, который бушует сегодня в краевой столице.
По словам мэра города Андрея Алексеенко, сильный ветер срывает козырьки крыш и валит деревья. В своем Telegram-канале градоначальник сообщает об одном пострадавшем.
«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в районе пересечения улиц Октябрьской и Горького щит упал на прохожего, ему оказывают необходимую медицинскую помощь», – говорится в сообщении Алексеенко.