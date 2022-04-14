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45 минут назад

Цыгане устроили драку с полицейскими после ДТП

Газета.Ru

В Воронеже цыгане устроили ДТП, после чего вчетвером избили мужчину, нанося удары отверткой, сообщает "ОСН ТВ".

Приехавшие на вызов полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления и посадили его в машину. Однако одна из женщин-цыганок открыла заднюю дверь автомобиля и выпустила задержанного.

Однако, судя по видео, далеко убежать подозреваемый не смог. Его сбил с ног один из прохожих, а силовики затащили волоком в машину.

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Ранее сообщалось, что российская страховая компания "Ингосстрах" назвала набирающий популярность в России вид автоподставы на круговых перекрестках. Так, злоумышленник, имеющий приоритет в движении, делает вид, что пропускает другое транспортное средство, после чего, умышленно увеличив скорость, совершает столкновение. Виновником такого ДТП оказывается вторая сторона.

Происшествия,Видео,Ингосстрах,
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