Цыгане устроили драку с полицейскими после ДТП

В Воронеже цыгане устроили ДТП, после чего вчетвером избили мужчину, нанося удары отверткой, сообщает "ОСН ТВ".
Приехавшие на вызов полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления и посадили его в машину. Однако одна из женщин-цыганок открыла заднюю дверь автомобиля и выпустила задержанного.
Однако, судя по видео, далеко убежать подозреваемый не смог. Его сбил с ног один из прохожих, а силовики затащили волоком в машину.
Ранее сообщалось, что российская страховая компания "Ингосстрах" назвала набирающий популярность в России вид автоподставы на круговых перекрестках. Так, злоумышленник, имеющий приоритет в движении, делает вид, что пропускает другое транспортное средство, после чего, умышленно увеличив скорость, совершает столкновение. Виновником такого ДТП оказывается вторая сторона.