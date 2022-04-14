Цыгане устроили драку с полицейскими после ДТП

В Воронеже цыгане устроили ДТП, после чего вчетвером избили мужчину, нанося удары отверткой, сообщает "ОСН ТВ".

Приехавшие на вызов полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления и посадили его в машину. Однако одна из женщин-цыганок открыла заднюю дверь автомобиля и выпустила задержанного.

Однако, судя по видео, далеко убежать подозреваемый не смог. Его сбил с ног один из прохожих, а силовики затащили волоком в машину.