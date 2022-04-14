В Нижнем Тагиле рядом с кладбищем покончил с собой полицейский

В Нижнем Тагиле на кладбище обнаружено тело участкового. Факт смерти 28-летнего сотрудника полиции корреспонденту «ФедералПресс» подтвердил пресс-секретарь главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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«13 апреля в 20:30 на вершине горы Липовой в лесном массиве в одном километре от кладбища «Липовое» в поселке Черноисточинск было обнаружено тело участкового уполномоченного отдела полиции № 17 Нижнего Тагила», – сообщил подполковник Горелых.

Он добавил, что участковый был на службе в гражданской одежде. В какой-то момент он перестал выходить на связь. Сотрудники полиции вскоре нашли своего коллегу мертвым.

«Табельное оружие, пистолет Макарова, а также служебный автомобиль не пропали. Все находилось на месте происшествия», – отметил Валерий Горелых.

Сыщики обнаружили записку, из которой стало понятно, что происшествие не криминального характера и не связано со службой погибшего. По предварительным данным, инцидент носит семейно-бытовой характер.