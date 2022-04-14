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2 часа назад

Стала известна причина избиения школьницы в Подмосковье

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Причина избиения школьницы в подмосковной Истре стала известна следователям. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

Полиция установила причину избиения школьницы в Подмосковье
Фото: GloballookpressGloballookpress

Накануне в социальных сетях появились кадры, на которых одна школьница избивает другую в стенах учебного заведения. Выяснилось, что конфликт подростков длился уже более года. В течение этого времени одна из них вымогала у другой деньги.

Во время очередной попытки обогатиться вымогательница накинулась на школьницу, стала хватать ее за волосы, бить коленом в живот, затем повалила на пол и начала наносить удары ногами по голове. Как стало известно, обидчица состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей»).

«В рамках расследования будет дана правовая оценка действию работников учебного заведения и органов системы профилактики детской преступности в Истре», — процитировало издание Врадий.

Происшествия,Ольга Врадий,Следственный комитет,
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