Полиция установила причину избиения школьницы в Подмосковье

Причина избиения школьницы в подмосковной Истре стала известна следователям. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

Фото: Globallookpress Globallookpress

Накануне в социальных сетях появились кадры, на которых одна школьница избивает другую в стенах учебного заведения. Выяснилось, что конфликт подростков длился уже более года. В течение этого времени одна из них вымогала у другой деньги.

Во время очередной попытки обогатиться вымогательница накинулась на школьницу, стала хватать ее за волосы, бить коленом в живот, затем повалила на пол и начала наносить удары ногами по голове. Как стало известно, обидчица состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей»).