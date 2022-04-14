«Разыскиваемая машина была замечена движущейся к границе с Ростовской областью. Водитель проследовал мимо поста ДПС, проигнорировав требования полицейских об остановке. Началось преследование, во время которого человек, сидящий за рулем скрывающегося транспорта, создавал опасные ситуации на дороге. В соответствии с Федеральным законом “О полиции” для остановки машины было применено табельное оружие. После одного предупредительного выстрела в воздух, а затем двух прицельных по колесам автомобиля, водитель остановился. В результате применения табельного оружия пострадавших нет», – говорится в сообщении.