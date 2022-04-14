В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
2 часа назад

Опубликовано видео задержания со стрельбой угонщика под Волгоградом

Александр Кузьмин

В Волгоградской области сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие для задержания угнавшего автомобиль 33-летнего жителя Волгограда. Правоохранители были вынуждены открыть огонь по колесам. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», в чьем распоряжении оказались кадры задержания.

«Разыскиваемая машина была замечена движущейся к границе с Ростовской областью. Водитель проследовал мимо поста ДПС, проигнорировав требования полицейских об остановке. Началось преследование, во время которого человек, сидящий за рулем скрывающегося транспорта, создавал опасные ситуации на дороге. В соответствии с Федеральным законом “О полиции” для остановки машины было применено табельное оружие. После одного предупредительного выстрела в воздух, а затем двух прицельных по колесам автомобиля, водитель остановился. В результате применения табельного оружия пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Происшествия,Криминал,Видео,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители