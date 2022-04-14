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3 часа назад

Рабочий погиб при обрушении перекрытия в здании в центре Москвы

Москва24иещё 1

Один рабочий погиб и еще один пострадал в результате обрушения перекрытия в здании в Бригадирском переулке в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Москве погиб рабочий при обрушении в здании
Фото: ТАССТАСС

По его словам, обрушение произошло 14 апреля приблизительно в 05:00, однако спасателям удалось извлечь тело из-под плиты лишь спустя несколько часов.

В столичной прокуратуре уточнили, что погиб мужчина 1991 года рождения, а пострадавший 1998 года рождения был госпитализирован.

"Басманной межрайонной прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ", – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как указано в открытых источниках, в доме 14 по Бригадирскому переулку 1903 года постройки располагается научно-образовательный медико-технологический центр МГТУ имени Баумана.

Ранее взрыв газа произошел в доме 4 в Центральном переулке в подмосковном Ступине. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. В результате происшествия несколько человек погибли.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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