Жителей российского региона предупредили о пеплопаде

На Камчатке после выброса пеплового столба из вулкана Шивелуч в поселке Ключи может произойти пеплопад. Об этом жителей предупредили в Telegram-канале управления МЧС по российскому региону.

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«При изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселке Ключи Усть-Камчатского района», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что выпадения пепла на Камчатке пока не зарегистрировано, туристических групп в районе вулкана Шивелуч нет.

Вулкан выпустил пепловый столб на шесть километров в четверг, 14 апреля. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от Шивелуча на расстояние 16 километров.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатского края. В него входит вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Вулкан находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский.