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5 часов назад

На севере Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,1

ТАСС

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в четверг в Усть-Илимском районе на севере Иркутской области в 85 км от города Усть-Илимска. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

В Иркутской области произошло землетрясение
Фото: ТАССТАСС

"Магнитуда 5,1. Иркутская область, Россия. 192 км к северо-западу от Братска <…> 85 км к юго-западу от Усть-Илимска", - указано в сообщении.

Информации о разрушениях, а также о том, ощущались ли подземные толчки в населенных пунктах, нет.

Еще два землетрясения магнитудой 4,8 и 4 были зафиксированы утром в четверг недалеко от озера Байкал в Северо-Байкальском районе Республике Бурятия. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. Подземные толчки силой от 2 до 6 баллов зафиксированы более чем в 30 в населенных пунктах республики, а также соседней Иркутской области.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приангарью, в регионе жертв и разрушений нет. В Telegram-канале МЧС Бурятии сообщается, что в республике объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

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