Задержание пособника «ИГИЛ» в Ставропольском крае сняли на видео

Сообщается, что мужчина планировал совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. Правоохранители задержали нарушителя на вокзале, где мужчина оставил материалы для изготовления самодельного взрывного устройства. По информации ведомства, при осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы.