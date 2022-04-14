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1 час назад

Задержание пособника «ИГИЛ» в Ставропольском крае сняли на видео

Александр Кузьмин

ФСБ России задержала сторонника международной террористической организации «Исламское государство»* в Ставропольском крае.

Сообщается, что мужчина планировал совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. Правоохранители задержали нарушителя на вокзале, где мужчина оставил материалы для изготовления самодельного взрывного устройства. По информации ведомства, при осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014

Происшествия,Видео,Верховный суд,ФСБ,Исламское государство,
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