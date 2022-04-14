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2 часа назад

Мужчины спасли 12-летнюю школьницу, провалившуюся под лед. Видео

Александр Кузьмин

Компания парней спасла 12-летнюю девочку, которая провалилась под лед. Видео после спасения появилось в telegram-канале «Лента добра».

Сообщается, что девочка приехала погостить к бабушке под Магнитогорск и пошла гулять с друзьями. Вскоре дети вышли на лёд, и в восьми метрах от берега школьница провалилась. Рядом были несколько парней, которые собирались поплавать на катамаране.Один из них сразу же бросился на выручку. Он ползком добрался до девочки и вытянул на берег.

Парни дали школьнице тёплую одежду и помогли ей добраться до дома. Первое, что дети сказали отважным спасателям: «Только не рассказывайте родителям».

Происшествия,Видео,
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