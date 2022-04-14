37-летний житель Новочебоксарска, принимавший участие в матче любительских хоккейных команд «Академия» и «Яльчики», умер во время игры. Видео публикует telegram-канал «News.ru».

На кадрах можно увидеть, как игрок в синей форме расстается с шайбой, после чего замедляется и падает. Инцидент произошел в помещении ледового дворца «Чебоксары - Арена». Следственные органы намерены установить причины смерти игрока, а также дать оценку соблюдению требований безопасности на спортивном объекте.