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2 часа назад

Во время матча любительских команд по хоккею умер один из игроков. Видео

Александр Кузьмин

37-летний житель Новочебоксарска, принимавший участие в матче любительских хоккейных команд «Академия» и «Яльчики», умер во время игры. Видео публикует telegram-канал «News.ru».

На кадрах можно увидеть, как игрок в синей форме расстается с шайбой, после чего замедляется и падает. Инцидент произошел в помещении ледового дворца «Чебоксары - Арена». Следственные органы намерены установить причины смерти игрока, а также дать оценку соблюдению требований безопасности на спортивном объекте.

В свою очередь на сайте Следственного комитета РФ по Чувашии сообщается, что «причина смерти хоккеиста не носит криминальный характер». Точная причина смерти будет установлена после проведения гистологических и химических исследований.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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